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Украинские моряки задержаны в акватории Греции

Украинские моряки задержаны в акватории Греции
Береговая охрана Греции задержала судно с украинскими моряками. Членам экипажа выдвинуты подозрения в контрабанде сигарет.

Грузовой корабль под украинским флагом был задержан греческой береговой охраной вчера утром. На борту были обнаружены табачные изделия в больших количествах. По словам капитана, судно держало курс из Черногории в Ливан.

«Судно "RS-300 № 97" под флагом Украины с 7 украинцами на борту было отбуксировано из-за механических повреждений вчера утром в порт Палеохора Ханьи», - сообщается в отчете береговой охраны. На данный момент, выясняется легальность перевозимых сигарет, а члены экипажа временно задержаны по подозрению в контрабанде.
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