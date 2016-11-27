Украинские моряки задержаны в акватории Греции

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Береговая охрана Греции задержала судно с украинскими моряками. Членам экипажа выдвинуты подозрения в контрабанде сигарет.Грузовой корабль под украинским флагом был задержан греческой береговой охраной вчера утром. На борту были обнаружены табачные изделия в больших количествах. По словам капитана, судно держало курс из Черногории в Ливан.«Судно "RS-300 № 97" под флагом Украины с 7 украинцами на борту было отбуксировано из-за механических повреждений вчера утром в порт Палеохора Ханьи», - сообщается в отчете береговой охраны. На данный момент, выясняется легальность перевозимых сигарет, а члены экипажа временно задержаны по подозрению в контрабанде.