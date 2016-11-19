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План мероприятий на годовщину Майдана

План мероприятий на годовщину Майдана
Кабмин утвердил план мероприятий на 21 ноября, годовщину Майдана, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

В понедельник в Киеве и других городах Украины пройдут культурные, торжественные и мемориальные мероприятия с участием представителей органов власти, нардепов, участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции на Донбассе, представителей духовенства, молодежи и общественных организаций. Как стало известно, 21 ноября будут возложены цветы к памятникам, а также ко всем памятным знакам Героям Небесной Сотни и всех погибших участников войны на Донбассе. На протяжении нескольких дней будут проводиться круглые столы, дискуссии и лекции об акциях протеста в Украине. Также в день годовщины Майдана будут организованы вечера и выставки в память об участниках Революции Достоинства.

Много мероприятий пройдет в столице – на местах, где происходили основные события три года назад, установят систему информационно-навигационных стендов, посвященных Революции Достоинства. Также в сообщении отмечается, что в Киев прибудут иностранные делегации, которые также будут участвовать в памятных мероприятиях, посвященных участникам Революции Достоинства.
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