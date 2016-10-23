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Хэллоуин в Украине: как его отпразднуют в разных городах?

Хэллоуин в Украине: как его отпразднуют в разных городах?
Осталась одна неделя до празднования Хэллоуина, одного из самых веселых и необычных праздников. Как информирует replyua.net, украинцы будут отмечать Хэллоуин с 31 октября на 1 ноября, и в большинстве крупных городов нашей страны запланированы в этот день различные мероприятия. Между прочим, в некоторых регионах Украины этот день станет официальным выходным!

Счастливчиками, которые Хэллоуин проведут дома, станут жители Закарпатской области. Геннадий Москаль, глава ОГА, недавно распорядился о том, чтобы все жители Закарпатья получили официальный выходной, причем даже не один – по распоряжению Москаля 31 октября и 1 ноября работать никто не будет, однако за эти два выходных придется отработать 29 октября. Впрочем, выходной напрямую не связан с Хэллоуином – 1 ноября католики отмечают День памяти умерших, и украинцев-католиков в Закарпатье проживает очень много. Не повезло остальным украинцам, поскольку праздник пришелся на первый рабочий день, и во многих городах мероприятия пройдут в субботу и воскресенье. В крупных мегаполисах к Хэллоуину подготовка уже началась, и организаторы праздника обещают, что 29 и 30 октября устроят не только тематические вечеринки, но и крупные фестивали.

С самым большим размахом Хэллоуин будут отмечать в Киеве. На протяжении двух дней будет проходить необычный фестиваль по адресу Изюмская, 7. Входной билет на один день стоит 250 гривен, на два дня – 400 гривен. За эти деньги любой желающий получит коктейль, также ему сделают самый страшный грим. Организаторы фестивали также предложат прокатиться на различных аттракционах, сделать селфи в зоне ужасов, попробовать блюда из зомби-кухни. 30 октября на Изюмской, 7 пройдет квест, во время которого гости будут ловить привидений.

В Днепре никаких страшилок на Хэллоуин не обещают, однако устроят соревнования на роликах. Впрочем, ко всем участникам «заезда» особое требование – специальный костюм и грим. Соревнования пройдут в местном арт-центре, вход стоит сто гривен.

Во Львове устроят различные мероприятия не только для взрослых, но и для детей. К примеру, на протяжении трех дней будет проходить научное шоу, во время которого дети примут участие в мастер-классах по приготовлению крови вампира, приворотного зелья и зубной пасты для ведьм. Взрослых приглашают 29 октября в Музей народной архитектуры, где будут устраивать «Тыквенную ночь».

В Одессе к Хэллоуину подготовились основательно. Организаторы уникальной экскурсии-путешествия предложат одесситам (билет стоит 650 гривен) поездку по нескольким деревням Одесской области. Во время путешествия одесситов напоят местной наливкой и вином, а также накормят самыми вкусными шашлыками. Вечером пройдет мероприятие по запуску бумажных фонариков и состоятся мастер-классы по резьбе по тыквам.

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