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ДСНС: На Житомирщині з снігових заметів витягли десяток автомобілів

ДСНС: На Житомирщині з снігових заметів витягли десяток автомобілів
Наразі представники Державної служби з надзвичайної ситуації допомагають потерпілим водіям та проводять аварійні роботи, які пов’язані з погіршенням погоди в декількох регіонах України. Про це сьогодні, 13-го листопада, повідомляється на офіційному веб-сайті ДСНС, інформує replyua.net.

У повідомленні зазначається, що у Житомирській області до 10-ї години ранку рятувальники вже провели 10 рятувальних робіт та надали потерпілим водіям необхідну допомогу. Негода супроводжується сильним снігопадом. Також, за словами надзвичайників, лише за минулу ніч на Житомирщині вдалося звільнити з замет 4 вантажівки та два легковика. «Приблизно о 7:30 до Служби порятунку за гарячим номером «101» надійшло повідомлення про те, що на 181-му кілометрі на автотрасі Чоп-Київ біля села Молодіжне Пулинського району через погіршення погоди з дороги в снігові замети злетіла вантажівка «IVECO». ДСНС, застосувавши трос, повернули машину на дорогу», - повідомили в прес-центрі ДСНС. Подібні ситуації траплялися і в кількох інших районах Житомирської області: рятувальники звільнили з погодного полону ще 1 мікроавтобус та 2 вантажівки. У ДСНС закликають бути обережними через підвищення слизькості на дорогах та без зайвої необхідності не користуватися власним транспортним засобом.
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