Ужгород може затопити

Очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що внаслідок ускладнених погодних умов варто очікувати підтоплення міста, інформує replyua.net з посиланням на «Новое время».
Москаль повідомляє, що на даний момент на ділянці річки Уж, що є територією Словаччини, утворився великий затор зі шматків льоду. Його загальна довжина сягає 5 кілометрів. Це в подальшому загрожує підтопленням українських територій. Голова Закарпатської ОДА, відмітив, що необхідно, аби відповідні заходи вжили представники Словаччини, інакше підтопленими ризикують бути Ужгород та навколишні села. Повідомляється, що представник українського басейнового управління водних ресурсів р.Тиса Володимир Чіпак відбув до Словаччини для консультацій на місці з словацькими колегами. Крім того, Москаль запевнив, що зі свого боку Закарпаття може надати допомогу у вигляді додаткових робочих бригад для розчищення льодового затору і вирішення небезпечної ситуації, як і для словаків, так і для українців. Також відбувається постійний контроль за ситуацією з річками в інших українських сусідів – в Румунії та Угорщині.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось про підтоплення декількох сотень домашніх господарств, житлових будинків та автошляхів на території Закарпатської області. Це пов’язано з утворенням льодових заторів на місцевих річках.