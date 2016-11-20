Омелян рассказал о начале работы аэропорта в Ужгороде

На своей странице в Фейсбуке Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, написал о том, что ориентировочно аэропорт Ужгорода возобновит работу весной следующего года, передает replyua.net.
По словам Омеляна, он на днях был в аэропорту Ужгорода, и он сейчас временно не работает, однако аэропорт необходимо запускать. «Министерство инфраструктуры обязательно окажет поддержку, поскольку Закарпатью действительно не хватает аэропортов. Мы будем координировать все усилия и надеемся, что аэропорт возобновит свою работу уже весной будущего года», написал министр. Также, по словам Омеляна, у ужгородского аэропорта имеются прекрасные возможности для развития сообщения со многими украинскими городами, а также с европейскими странами.
Напомним, что ранее руководство авиакомпании МАУ заявило о том, что в следующем году готово возобновить регулярные рейсы между Киевом и Ужгородом. Нужно отметить, что серьезные изменения сейчас также происходят в аэропорту Борисполь – до начала декабря будет назначен новый руководитель.
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