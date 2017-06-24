У ДФС розповіли про нову схему шахрайства

Протягом останньої доби співробітники Державної фіскальної служби на Сумщині зафіксували понад 100 звернень від підприємців, які заявили, що вони отримували повідомлення та телефонні дзвінки від невідомих осіб, які представлялись керівниками ДФС регіону та вимагали хабарі, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію журналістам оприлюднила речниця ГУ ДФС на Сумщині Вікторія Зінченко. Вона повідомила, що шахраї в телефонній розмові представляються керівником Олексієм Мазуренком, який обіймає посаду начальника ДФС Сумщини, або Олегом Іванютою, який виконує обов’язки першого заступника керівника ГУ ДФС у Сумській області. Невідомі телефонують з одного номеру і вимагають у керівників підприємств кошти нібито в якості оплати перевірок. Деяким особам вони погрожували фізичною розправою, якщо вони не заплатять необхідну суму. Також Зінченко повідомила, що вже нині вдалося встановити, що зловмисники не телефонують з території Сумської області.
В зв’язку з цим, керівництво відомство звертається до громадян з проханням із застереженням ставитись до подібних дзвінків та не вірити шахрайським групам.