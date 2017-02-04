Прокуратура не взяла під арешт скандального керівника «Сумихімпрому»

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Народний депутат України Олег Медуниця на своїй сторінці в Facebook пише про чергову «зраду». Тиждень тому на прикордонному пості Юнаківка був затриманий директор, керуючий санацією державного підприємства «Сумихімпром» Ігор Лазакович. Близько двох місяців перебування в розшуку він переховувався в країні, яка чинить агресію проти України. За інформацією Медуниці, Лазакович приїхав здаватися. Сумська прокуратура попросила особисте зобов'язання, чим шокувала, пише нардеп.Олег Медуниця звертається до Генпрокурора Юрія Луценка з проханням дати оцінку діям прокуратури. «Лазакович – людина, яка обґрунтовано підозрюється у виведенні мільярдів з державного підприємства до копілки Фірташа, засудити якого хоче американське правосуддя, людина, яка переховувалася в Росії, яка за свідченням чиновників Фонду Держмайна України, приховує інформацію про реальний стан речей на підприємстві, прокуратура не просила ні арешту, ні домашнього арешту, ні електронного браслету. Тільки особисте зобов'язання? Думаю, що Ігор Лазакович вже знаходиться у своєму робочому кабінеті і далі продовжує керувати підприємством в інтересах Фірташа», – написав Олег Медуниця.Нардеп наголошує, що протягом останніх років писав десятки звернень стосовно «Сумихімпрому», щоб привернути увагу влади до проблеми заводу. У 2014-2015 роках Уряд навіть спробував повернути підприємство під державний контроль. Зараз ці спроби накриваються «мідним тазом», вважає Медуниця.«Теорія зради. Поки Лазакович був у розшуку, опопблоківські друзі Фірташа активно шукали контактів в оточенні президента, а Ігор Лазакович, до речі, працював на підприємствах пов'язаних з нардепом Бойком. Коли необхідні домовленості були досягнуті, Лазаковичу дали команду повертатися в Україну. І тепер ми будемо бачити, як державу через це підприємство будуть грабувати «на двох». Теорія про встановлення істини і притягнення злочинців до відповідальності. Тут, нажаль, пояснень логічних немає», – написав політик.На його думку, перш за все треба вилучити на «Сумихімпромі» всі документи пов'язані з підприємствами Фірташа. Це – «Синтез-Ресурс», титанові ГОКи часів оренди їх Фірташем, всі компанії-посередники, через які «Сумихімпром» збував двуокис титану останні п'ять років, довести відповідне перевищення цін при закупівлях на цьому підприємстві і заниження цін при продажу продукції, встановити обсяг збитків, завданих державі і трудовому колективу, притягнути винних, арештувати їх особисте майно і вийти на приватизацію підприємства через відкриті конкурсні торги. Соціальну сферу передати громаді міста Суми.