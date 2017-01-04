Вибух у Сумах: пенсіонер розповів, як все влаштував

В організації вибуху в одному з багатоквартирних будинків в Сумах підозрюється 59-ти річний чоловік, який мешкав у тому самому будинку на 7-му поверсі. Про це розповіла прес-секретар прокуратури Сумщини Науменко Наталія, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.
«Фактично одразу після вибуху підозрюваний в його організації був допитаний. Надавши письмове підтвердження, пенсіонер повністю визнав свою провину. Він розповів, що для вибуху спочатку відкрив на всю конфорки. Але після того, як йому здалося, що газ виходить з них повільно, за допомого спеціального ключа він роз’єднав газову трубу. Після чого він пішов до дальнього кутку кімнати та закурив цигарку», - розповіла вона.
В той самий час Науменко зауважила, що у чоловіка явно помічається психічний розлад, і у зв’язку з цим правоохоронці перевіряють правдивість наданих ним свідчень. До того ж представник прокуратури зазначила, що 59-ти річний чоловік прожив у даній квартирі 20 років, більшу кількість часу сам. Його родині належала ще одна квартира у тому ж самому будинку, тільки на 4 поверсі. Його сусіди по під’їзду розповідають, що останній часом підривник почав вживати багато алкоголю, а у стані алкогольного сп’яніння – кидався з кулаками на людей.