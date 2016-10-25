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Кадры решают все. Глава Сумского облсовета без конкурса назначает на руководящие должности своих родственников

Кадры решают все. Глава Сумского облсовета без конкурса назначает на руководящие должности своих родственников
Известный афоризм о том, что кадры решают все, особенно, если этот кадр – твой родной дядя, обретает особый смысл и значение. Таким афоризмом, по всей видимости, решил воспользоваться глава Сумского облсовета Семен Салатенко. Так 19 октября некий Салатенко А.А. был назначен на должность исполняющего обязанности директора КУ Школы высшего спортивного мастерства. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко, передает replyua.net.

«Приказ подписывает первый заместитель главы облсовета, а не сам глава Семен Салатенко, который по случайному стечению обстоятельств имеет такую же фамилию, как новоназначенный директор спортшколы. Ибо, совсем «палевно», - написал Лантушенко.

Депутат подчеркивает, что при этом некий Салатенко А.А. даже не есть работником самой школы. «Без конкурса! Без согласования с депутатским корпусом! И, конечно же, без мнения управления молодежи и спорта облгосадминистрации! Закон? Депутаты?! Мораль? Не, не слышали...», – резюмировал Лантушенко.

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