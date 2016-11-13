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В Полтаве новый пожар в Кадетском корпусе

В Полтаве новый пожар в Кадетском корпусе
Накануне, 12 ноября, в центре Полтавы начался пожар в старинном здании. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Полтавщину», пожар произошел в здании Кадетского корпуса, которое пустует уже много лет. По сообщениям источника, историческое здание в центре города горело уже шестой раз за последние четыре года.

Поджигателей полиция пока найти не сумела. Как стало известно, очаг возгорания находился в одной из комнат, в результате пожара выгорело всего пять квадратных метров площади, поскольку вовремя подоспели пожарные службы. Впрочем, пожарные были вынуждены работать в защитных масках, поскольку в здании было очень много дыма. Кадетский корпус находится в самом центре города, однако местные власти не могут найти применение этому красивому зданию много лет. Ранее в нем располагалось военное учебное заведение, но его позже закрыли.

Само здание было продано иностранному гражданину, однако он так и не успел воспользоваться правами на собственность. Несколько лет продолжались суды, связанные с незаконной продажей здания. Сейчас оно находится в коммунальной собственности, однако власти Полтавы ничего не предпринимают.
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