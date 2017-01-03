В Одесі зловмисник вистрілив охоронцю в голову

Минулої ночі в одеському арт-клубі «Шафа», який знаходиться на вулиці Грецькій, виник резонансний конфлікт, який продовжився перестрілкою. Про це розповіла керівник прес-центру Національної поліції Одеської області Войтенко Олена, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.
«В ніч на вівторок між охоронцями арт-клубу «Шафа» та одним з відвідувачів виник конфлікт: охоронці закладу не хотіли пропускати 36-річного одесита до нічного клубу через його невідповідність визначеному дрес-коду. Чоловіку не сподобалося таке ставлення, після чого він дістав травматичний пістолет та майже в притул вистрілив одному з правоохоронців в лоб. Злякавшись, він спробував втекти на машині», - зазначила вона.
Проте зловмиснику довго втікати не вдалося. Через короткий час його наздогнав патруль дорожньої поліції. Чоловіка доставили до Приморського поліцейського відділку. Наразі потерпілий охоронець знаходиться у лікарні. На місці події правоохоронці вилучили пістолетну гільзу. Наразі вирішується питання інкримінації правопорушення. В рамках досудового розслідування поліція проводить допит свідків, в тому числі і самого зловмисника. Ім’я стрілка не повідомляється.