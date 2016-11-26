На Одещині бульдозером знищили виноградник французького бізнесмена

В Одеській області невідомі за допомогою бульдозера нанесли серйозні збитки виноградникам виробника з Франції Крістофа Лакарєна, який займається виготовленням вина у Шабо. Про це повідомляє видання «Думская», передає replyua.net.
У повідомленні вказується, що про даний інцидент стало відомо ще зранку 25-го листопада. «Дружина негайно звернулася до поліції. Ми написали протокол та чекаємо на результат», - розповів власник господарства. На його думку, те що сталося, викликано чиїмось бажанням забудувати його землі. Лакарєн зауважує, що дані земельні угіддя він взяв на 15 років у оренду 2007-го року.
«Я розцінюю цей інцидент як рейдерський напад на мій бізнес. Адже зараз з’явилася нова тенденція в Одеській області – просто забудовувати виноградники», - пояснив він. В той самий час виноградар заявив, що у нього нещодавно виникли деякі проблеми з контролюючими органами влади. «Наразі у нас з’явилися складнощі з отриманням результатів експертизи. А це один крок вперед та декілька кроків назад. Проте Європа – це по-другом. Вони просто ліквідують дрібних конкурентів. Не виключаю, що через кілька тижнів мене залишать без жодного виноградника і я буду змушений покинути Україну», - зазначив Лакарєн.
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