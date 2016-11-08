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Саакашвили – одесским активистам: пусть эти шашлыки застрянут у вас в горле

Саакашвили – одесским активистам: пусть эти шашлыки застрянут у вас в горле
Сегодня жители Одессы из числа активистов устроили возле стен областной администрации сбор подписей за отставку Михаила Саакашвили, а также раздавали шашлыки и наливали вино всем желающим, информирует replyua.net со ссылкой на одесское издание Праймер, однако такие действия одесситов грузинский политик не смог оценить, как и юмора коренных жителей.

Во время своего сегодняшнего обращения к одесситам скандальный грузин заявил: «Я видел, что шашлыки раздавали на улице, что давали деньги. Я хочу сказать – пусть эти шашлыки застрянут у вас в горле. Я уезжаю в Киев не только, чтобы его освобождать, но, чтобы освободить и Одессу».

Согласно новым громким обещаниям, Саакашвили намеревается вывести из Одессы всех бандитов, выметет Раду из Киева, администрацию (это он о нашем президенте), и этот Кабинет министров. «И вот тогда мы наведем порядок и в Одессе», парировал глава Одесской области. Также во время обращения к жителям Одессы Саакашвили подчеркнул, что Порошенко покровительствует преступным кланам в Одессе.
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