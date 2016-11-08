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Саакашвили назвал результаты своей работы «очень-очень скромными»

Саакашвили назвал результаты своей работы «очень-очень скромными»
Михаил Саакашвили сегодня выступил перед одесситами и рассказал, что он успел сделать для области за полтора года, информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина.

«Я буду говорить прямо – результаты моей работы нужно считать очень-очень скромными. Есть одна причина, по которой я вынужден уехать, - фрустрация от того, что я не могу для вас сделать больше. Дело в том, что, когда я начал работать в Батуми, он был деревней, а Одесса – это большой город, знакомый всем. У меня сердце обливается кровью, когда я вижу, как из Одессы уезжает молодежь. Зато, кроме меня, никто не сделал столько рекламы Одессе в мировой прессе», констатировал грузинский политик. Напомним, что вчера Саакашвили заявил об отставке, отметив, что он устал от коррупции и бесконечного обмана.

Нужно отметить, что одесситы подошли к известию об отставке грузина с огоньком и юмором – у стен областной администрации в Одессе сегодня Саакашвили «провожали» шашлыками и вином, устроив настоящие городские гуляния. Грузинскому политику юмор одесситов не пришелся по душе – он заявил, что эти шашлыки «застрянут в горле».
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