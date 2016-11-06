В Одесской области страшная находка времен Второй мировой войны

В пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что в субботу, 5 ноября, в Одесской области, в Тарутинском районе, были обнаружены триста снарядов, которые пролежали в земле больше семидесяти лет, информирует replyua.net.
В сообщении пресс-службы говорится о том, что звонок на пульт дежурного поступил днем в субботу, и жители села Фрумушика Нова заявили, что обнаружили снаряды времен Второй мировой войны. Сегодня, 6 ноября, на место должны выехать эксперты. Также в село прибудут взрывотехники, которые должны изъять, после чего уничтожить взрывоопасные предметы. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также рассказали, что возле села был обнаружен целый «арсенал» различных снарядов и боеприпасов, и удивительно то, что они пролежали в земле несколько десятилетий, и их за это время никто не находил.
Было обнаружено девять единиц взрывателей, 34 выпущенных пули, а также 284 снаряда калибром от 30 до 125 миллиметров. Сегодня всю местность также планируют «прочесать», чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов.
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