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Одесские роженицы установили новый рекорд

Одесские роженицы установили новый рекорд
За прошедшую неделю в одесских роддомах на свет появились 184 малыша, однако это не является рекордом и не свидетельствует о демографическом взрыве в городе, сообщает replyua.net со ссылкой на Департамент здравоохранения городского совета Одессы. Дело в том, что одесситки установили другой рекорд – за одну неделю в роддомах Одессы на свет появились сразу пять двоен.

Также роженицы установили еще один рекорд: за неделю в Одессе на свет появилось сразу 106 мальчиков, в то время как девочек родилось только 78. В горсовете также отметили, что рекордное количество рожениц было зафиксировано в роддоме №2 – там родился 51 малыш. В настоящий момент в роддоме №4 пациентов не принимают – здесь пока еще идут ремонтные работы, и учреждение откроется 8 ноября. Сейчас рожениц в Одессе принимают только четыре родильных дома.

Напомним, что недавно одну из жительниц Житомирской области во время родов ждал сюрприз – на УЗИ ей говорили, что родится двойня, однако 29-летняя женщина родила троих мальчиков, и это при том, что она на тот момент также являлась мамой 11-месячного мальчика. Теперь в семье четыре брата.

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