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Последствия стихии в Одессе будут устранять военные

Последствия стихии в Одессе будут устранять военные
Цензор.НЕТ сегодня сообщает, что последствия стихии в Одессе будут устранять служащие ВС Украины и Национальная гвардия – ведомства отреагировали на обращение городского головы города Одесса за помощью в ликвидации последствий подтопления нескольких районов – об этом передает replyua.net.

Сообщения об этом было озвучено на брифинге, проведенным сегодня вице-мэром города Павлом Вугельманом. Он отметил, что последствия стихии оказались самыми тяжелыми в низинных районах города, в частности – Пересыпи, где в результате обильных осадков была затоплена электростанция. Это, в свою очередь, привело к обесточиванию других объектов, в том числе – насосной станции, которая обеспечивала откачку воды с некоторых улиц. Вугельман объяснил, что ВС Украины пообещали предоставить дизельные генераторы, которые обеспечат возобновление откачки воды с улиц Черноморского казначейства и Атамана Головатого.

Власти города также заявили, что обильные дожди, обрушившихся на Одессу в конце прошлой недели, привели к затоплению многих улиц, что вызывало прекращение движения транспорта между центром и отдаленными районами города.

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