«Только яйца? Лучше бы арбузы!», - Савченко закидали яйцами в Николаеве

Надежду Савченко, украинского внефракционного депутата, совсем нерадушно сегодня встретили жители Николаева, забросав ее яйцами. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Преступности. Нет», сегодня, 25 июня, Савченко пожаловала в Николаев, а сам инцидент произошел на площади Николая Леонтовича.
На встречу с Савченко пришли всего лишь около трех десятков людей, которые представляли «Организацию инвалидов АТО, а также «Свободу». Когда в Савченко полетели яйца, активисты кричали «чемодан-вокзал-Россия». Нужно отметить, что перед тем, как нардеп начала выступать, на площади произошла потасовка. Сотрудники полиции попытались успокоить активистов, однако активисты напали на полицейских. Пользователи активно обсуждают инцидент в соцсетях.
«Надя сегодня удачно заехала», «Только яйца? Лучше бы арбузами закидали», «Футболку испортили», «Надеюсь, яйца были выдержанными. Хотя бы неделю полежали не в холодильнике», «Внутрь яиц надо было зеленки напичкать», шутят пользователи. Один из пользователей назвал инцидент «просто праздником каким-то», а другой считает, что «нужно было гранаты кидать».