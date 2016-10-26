У Миколаєві активісти блокували прихильників Медведчука (ВІДЕО)

Активісти у Миколаєві заблокували в їдальні обласної державної адміністрації всіх учасників «Південного форуму», який було ініційовано та організовано прихильниками «Українського вибору» Віктора Медведчука. Про це сьогодні, 26-го жовтня, повідомляє одночасно декілька видань, в тому числі «Укрінформ», передає replyua.net.
У повідомленнях зазначається, що між двома групами людей (активістами та представниками з’їзду – ред.) стоять правоохоронці в повній амуніції. «До облдержадміністрації потрапили сепаратисти, яких зараз захищають поліцейські. Нам дуже хочеться туди потрапити, але чогось нас туди не пускають. Наскільки нам відомо, то цей форму присвячений обговоренню питання децентралізації. Але нам чомусь здається, що там будуть висловлювати і проросійські заклики», - зазначають активісти.
Для розрядження ситуації прибув керівник Головного управління Національної поліції Миколаївщини Мороз Юрій. За його словами, глава облради Москаленко Вікторія ухвалила згоду на проведення «Південного форуму», але згодом дане рішення було скасовано. Через деякий час до приміщення їдальні все таки вдалося потрапити деяким активістам, серед яких були представники ЦК «Азов» та «Свободи».
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