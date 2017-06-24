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Лозовий: в Садового сміття не тільки у центрі міста, а і в голові

Лозовий: в Садового сміття не тільки у центрі міста, а і в голові
Політик Андрій Лозовий на власній сторінці в Фейсбук нагадує деякі факти про організаторів відомого музичного фестивалю в Україні, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, Лозовий зауважує, що зараз у стрічці постійно з’являються фото, здавалося б, проукраїнських політиків, які чудово проводять час на Alfa Jazz Fest у Львові. Але йому від цих світлин стає гидко, адже організатором дійства виступає «Альфа-груп», що належить олігарху, близькому другу російського президента Володимира Путіна Михайлу Фрідману. А крім того, Фрідман – один із найбільш щедрих спонсорів війни на Донбасі. І, знаючи все це, українські політики з радістю почимчикували на захід, організований його підприємством.

Їх єдиний аргумент на користь своєї поведінки – це, мовляв, те, що це прекрасний фестиваль, на який приїжджають найбільші зірки світового джазу. За логікою українських політиків, можна вбивати, катувати, ґвалтувати і мародерствувати, а потім влаштувати фестиваль – і все буде забуто. Особливо Лозового зачіпає публічна і активна підтримка заходу з боку міського голови Львова Андрія Садового. Здається, у нього сміття не тільки в центрі міста, а і в голові, - наголошує Лозовий.
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