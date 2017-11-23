Кобзон решил помирить Плотницкого и Корнета, но отметил, что разборки – это не серьезно

Для осуществления своего желания Иосиф Кобзон попросил главаря «ДНР» Александра Захарченко позвать обоих сепаратистов, между которыми возник конфликт, на переговоры в Донецк. Он отметил: «Я тоже прилечу на разговор. Ведь нужно и посидеть, и поговорить, и то, что можно, нужно будет сделать».
В это же время звезда российской эстрады отметил, что такого плана «разборки» в оккупированном Луганске вредят «нашим землякам на Донбассе, так как бросают тень в народное движение, на суверенитет. Если вы ладу не имеете, если договориться вы не можете внутри своей республики, то как вы хотите, чтобы к вам относились Америка, Россия, Украина в конце концов, и так далее? Это не серьезно».