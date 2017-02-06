Как быстро убирают этот мусор чиновников-террористов ЛНР

На просторах Интернета сейчас много версий по поводу убийства чиновника из народной милиции ЛНР подполковника Анащенко: кто кому мешал, кто кому задолжал, кто свой вклад внес и больше не нужен...
Что мы имеем на сегодняшний день? В «республиках» нет даже видимости выстроенной вертикали власти. Даже простые обыватели догадываются, что власть уже не совсем контролирует ситуацию. В Луганске минимум четыре разных силы пытаются установить контроль над «ЛНР». В Донецке Захарченко стремительно теряет поддержку местного населения, а подконтрольные ему боевики переходят к другим командирам, некоторые уезжают в Россию, некоторые в Сирию. Скандальные таможенные ограничения со стороны Луганска мешают «бизнесу» и контрабанде. Не сильно, но мешают.
Представители разных группировок готовы бороться за руководящие должности, доступ к финансовым потокам с РФ, установление контроля над поставками энергоресурсов и российских "гуманитарных грузов", а также за перераспределение сфер влияния в теневом бизнесе. Никому уже республики для народа не нужны, все просто хотят наживы. Из-за этого возник и обостряется конфликт с идейными «новороссами» и наемниками. Несогласные с политикой руководства «республик» члены незаконных вооруженных формирований, прежде всего казачьих подразделений, отказываются расформировываться, входить в состав корпусов и бригад, дезертируют и все чаще вступают в столкновения с представителями «официальной власти». Причем философия наемников преобладает, что выливается в физическое уничтожения полевых командиров и грозит расправой над действующими главами республик. России больше не нужны ни Захарченко, ни Плотницкий. Но они без боя не уйдут, о чем и свидетельствует смерть Анащенко который был фигурантом дела о так называемом «государственном перевороте» против «главы ЛНР» Плотницкого. Из всего руководства этого неудачного переворота мало кто остался в живых, вот и очередь Анащенко подошла…. А кто дальше Пасичник, Карякин????
Вот кто еще из фигурантов неудавшегося госпереворота в ЛНР уже покинул наш мир еще до Анащенко:
заместитель командующего народной милиции ЛНР В.Киселев - дал показания, пропал, судьба неизвестна.
экс-премьер ЛНР Г.Ципкалов - совершил самоубийство, повесившись в камере
министр сельского хозяйства и продовольствия «ЛНР» С.Литвин - смерть от инфаркта.
организатор ЛНР и первый главарь боевиков В.Болотов - умер от сердечного приступа, скорее всего отравлен.
Остались пока в живых:
экс-спикер «народного совета» Карякин - подался в бега в РФ, потом в Донецк.
министр государственной безопасности Л. Пасечник, глава МГБ ЛНР
Надолго ли?