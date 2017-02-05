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ОБСЕ обнародовала подробности убийства Анащенко в «ЛНР»

ОБСЕ обнародовала подробности убийства Анащенко в «ЛНР»
Пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнародовала новые подробности убийства одного из главарей «ЛНР» Олега Анащенко, который занимал в оккупированной части Луганской области пост так называемого «начальника управления народной милиции». Согласно данным ОБСЕ, представители мониторинговой миссии посетили место взрыва машины Анащенко, а также сделали некоторые выводы об инциденте, передаёт replyua.net.

Согласно заявлению ОБСЕ, на месте происшествия 4 февраля в 11:30 уже находились порядка 20 представителей «ЛНР», у некоторых из них было оружие. Взорвавшаяся машина Анащенко была ограждена, на месте также находились пожарные. В отчёте ОБСЕ сказано, что ни на месте взрыва, ни во взорвавшейся машине представители СММ не обнаружили тела погибших людей или следы крови.

ОБСЕ, осмотрев место происшествия, сделала вывод о том, что машина Анащенко взорвалась во время движения, мощность взрыва эквивалентна взрыву 4-5 кг тротила. Какие-либо иные подробности инцидента в настоящее время не разглашаются. Олег Анащенко, напомним, взорвался в своём внедорожнике 4 февраля в Луганске во время движения по улице Червонопрапорной.

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