Опубликованы фото и видео с места убийства одного из главарей «ЛНР»

4 февраля 2017-го года в СМИ появилась информация об убийстве одного из главарей оккупированной «ЛНР» — речь идёт об Олеге Анащенко, который в оккупированной части Луганской области занимал пост так называемого «начальника управления народной милиции ЛНР». В рядах луганских «чиновников» ранее уже подтверждали, что Анащенко действительно погиб, передаёт replyua.net.
Резонансное убийство попало на фото и видео, которые распространяют в соцсетях очевидцы инцидента: одному из проживающих неподалёку от места убийства очевидцев удалось запечатлеть на видео момент взрыва машины. Позднее в Сеть также «просочились» и фотографии прогоревшего де-факто дотла внедорожника. Известно, что место убийства располагается в Мирном районе Луганска, машина с Анащенко взорвалась на улице Червонопрапорной.
В настоящее время подробности инцидента «руководством» самопровозглашённой «ЛНР» не разглашаются. Местные «правоохранители» пока не выяснили, кто является организатором убийства Анащенко, однако местные жители шокированы чередой частых смертей местных «чиновников» — совсем недавно в Москве от остановки сердца умер Валерий Болотов, являвшийся первым лидером «ЛНР» летом 2014-го года.