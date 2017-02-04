У соцмережах відреагували на чергову загибель лідера бойовиків чорним гумором

Користувачі соціальних мереж негативно відреагували на «наказ» ватажка самопроголошеної «Луганської народної республіки» Ігоря Плотницького про оголошення трауру через загибель самовизнаного «керівника управління Народної міліції ЛНР» Олега Анащенка. Як повідомляє replyua.net, користувачі мереж майже «танком проїхалися» по його постанові.
Варто згадати, що сьогодні, 4-го лютого, зранку в окупованому проросійськими терористами Луганську вибухнув автомобіль «глави народної міліції», в результаті чого він загинув. Багато людей в соцмережах переконані, що ліквідація Анащенка – це чергова розправа з боку Плотницького. Вони нагадали попередню серію вбивств проросійських лідерів «ЛНР».
Також траур Плотницького за загиблим Анащенком викликав у соціальних мереж ажіотаж на тему чорного гумору. «Ну почерк впізнали. Хто там наступний», - написав один із користувачів. «Ну, вип’ємо за нього! Сподіваємося, що не за останнього», - зазначив інший. Також з’явилися коментарі від осіб, які переконані, що це лише початок: «Хтось думає що це вже завершення. Ні… це лише початок… Хто наступний. А хто вже більше всіх надокучив? – Плотницький. Хто забрехався і закрався? – Плотницький. Хто зажрався, що сперечається з кураторами? – І знову Плотницький».