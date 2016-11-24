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Роботу КПВВ "Золоте" досі блокують бойовики

Роботу КПВВ "Золоте" досі блокують бойовики
Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області так досі і не запрацював тому, що проросійські терористи досі не прийняли рішення щодо порядку пропуску населення. Про це сьогодні, 24-го листопада, з’явилося повідомлення на офіційному сайті Державної прикордонної служби України, передає replyua.net.

«На даний момент всі контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування працюють в повноцінному режим за виключенням пункту пропуску «Золоте» на Луганщині» , - зазначається у інформаційному листі прикордонників. «Робота на цьому пункті тимчасово була призупинена відповідним наказом від штабу АТО. Це було спричинено тим, що з боку бойовиків так і не було прийнято рішення про пропуск громадян на даному напрямку. Ми чекаємо рішення», - пояснюють в повідомленні.

Як відомо, 22-го вересня поточного року в силу вступили рамкові Мінські домовленості, які передбачають розведення сил та засобів на трьох ділянках в населених пунктах Золоте, Петрівське та Станиця Луганська. Після розведення в Золотому, згідно з угодами, мали відкрити пункт пропуску. Вже протягом кількох тижнів бойовики блокують роботу даного КПВВ. Пізніше сторони домовилися, що пункт пропуску «Золоте» має запрацювати 23-го листопада, чого так і не сталося.
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