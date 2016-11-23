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Полмиллиона жителей «ЛНР» могут остаться без водоснабжения

Полмиллиона жителей «ЛНР» могут остаться без водоснабжения
Некоторые районы Луганской области по-прежнему не платят за водоснабжение, из-за чего около 500 тысяч граждан, проживающих на оккупированных территориях, могут остаться без воды.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, сложная ситуация сложилась из-за того, что платежи за услуги перестали поступать. «Более того, эти платежи не поступают на протяжении последних двух лет, и задолженность Попаснянского районного водоканала приблизилась к 121 миллиону гривен (за электроэнергию). Это грозит предприятию банкротством, что приведет к отключению водоснабжения в нескольких населенных пунктах», говорится в сообщении. Кроме того, закрытие предприятия приведет к отключению водоснабжения и на территориях, которые контролируются Киевом.

Если задолженность не будет выплачена, на Луганщине начнется экологическая и гуманитарная катастрофа. В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона в настоящий момент делает все возможное, чтобы не допустить катастрофы. Недавно установили приборы учета, а также отремонтировали несколько водопроводов и установили новые тарифы на водоснабжение.
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