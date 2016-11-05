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Терористи "ЛНР" кажуть, що затримали представників підпілля "Азов"

Терористи "ЛНР" кажуть, що затримали представників підпілля "Азов"
У терористичній організації «ЛНР» стверджують, що їм вдалося затримати представників «радикального неонацистської організації, яке насправді являється незаконним формуванням батальйону «АЗОВ». Вони також представляють фансектор ФК «Зоря». Про це розповіли у самовизнаному «міністерстві державної безпеки Луганської народної республіки», передає replyua.net.

Затриманих членів «зарубіжної радикальної організації» звинувачують у пропаганді та розповсюдженні ідеології нацизму, розпалювання міжнародного протистояння та проведенні розвідки на території Луганської області за командами від українських спецслужб. У тексті повідомлення на сайті сепаратистів зазначаються також і імена затриманих. Це Ахмеров Артем Олегович 1997 року народження і Овчаренко Владислав Валерійович, який народився у 1996-му.

«Наразі проти зрадників було порушено кримінальне провадження за відповідною статтею 335 кримінального кодексу ЛНР, яка передбачає покарання за зраду та шпигунство проти республіки», - наголошується у інформаційному листі терористів. Бандформування каже, що ці хлопці були завербовані українською розвідкою та виконували поставлені нею задачі, зокрема розповсюджуючи пропаганду проти «конституційного ладу ЛНР».

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