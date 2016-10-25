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На Луганщині поранено військовослужбовця сил АТО

На Луганщині поранено військовослужбовця сил АТО
Під час збройного протистояння в районі Станиці Луганської було поранено одного військовослужбовця Збройних сил України. Про це сьогодні, 25-го жовтня, розповів глава Луганської військово-цивільної адміністрації Гарбуз Юрій, повідомляє прес-центр адміністрації, передає replyua.net.

Відповідно з інформацією повідомлення, за минулу добу проросійські найманці в районі населеного пункту Новоолександрівка Попаснянського району тричі порушували режим припинення вогню, з яких два одстріли були прицільними – терористи гатили з 82-х міліметрових мінометів та гранатометів. Ближче до вечора минулої доби приблизно дві годити бойовики покривали щільним вогнем позиції українських захисників, які базуються в районі Станиці Луганської. Тут банд-формування застосовували гранатомети АГС-17, стрілецьку зброю та було помічено роботу снайперської двійки.

Загальна ситуація на лінії розмежування відносно спокійна. За словами військових, в районі Станиці Луганської під обстрілами опинилися саме ті укріплення, які готувалися до подальшого відведення в межах рамкової домовленості про розведення сил та засобів від 22-го вересня поточного року. Таким чином, бойовики продовжують зривати виконання «Мінську».

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