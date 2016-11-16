В Киеве попытались сорвать концерт Потапа и Насти – есть пострадавшие



Сегодня на площади перед дворцом «Украина» активисты устроили беспорядки и напали на полицейских, которые охраняли Потапа и Настю, дававших концерт во дворце,



К сожалению, мирно выступление дуэта не закончилось – пока Настя и Потап выступали на сцене, активисты на улице сцепились с полицейскими, пытаясь таким способом сорвать концерт. В итоге около семи десятков полицейских были вынуждены окружить дебоширов плотным кольцом и даже избили их. Одного противника украинского дуэта пришлось задержать – он активно разбрасывался яйцами в сотрудников полиции. Однако на этом беспорядки не закончились, и совсем скоро активисты начали новую потасовку. Двух самых активных «протестантов» задержали, а еще одного пришлось госпитализировать в ближайшую больницу.



Напомним, что Потапу и Насти не дают выступать в Украине. Сначала активисты устроили музыкантам «радушный» прием в Хмельницком, а затем Потап и Настя и вовсе отменили концерт во Львове, поскольку им начали угрожать и пообещали, что этот концерт музыканты запомнят на всю жизнь.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Маккейн зробив жорстку заяву щодо Росії Сегодня на площади перед дворцом «Украина» активисты устроили беспорядки и напали на полицейских, которые охраняли Потапа и Настю, дававших концерт во дворце, передает replyua.net со ссылкой на Lb.ua.К сожалению, мирно выступление дуэта не закончилось – пока Настя и Потап выступали на сцене, активисты на улице сцепились с полицейскими, пытаясь таким способом сорвать концерт. В итоге около семи десятков полицейских были вынуждены окружить дебоширов плотным кольцом и даже избили их. Одного противника украинского дуэта пришлось задержать – он активно разбрасывался яйцами в сотрудников полиции. Однако на этом беспорядки не закончились, и совсем скоро активисты начали новую потасовку. Двух самых активных «протестантов» задержали, а еще одного пришлось госпитализировать в ближайшую больницу.Напомним, что Потапу и Насти не дают выступать в Украине. Сначала активисты устроили музыкантам «радушный» прием в Хмельницком, а затем Потап и Настя и вовсе отменили концерт во Львове, поскольку им начали угрожать и пообещали, что этот концерт музыканты запомнят на всю жизнь.