Из квартиры киевлянки похитили миллион долларов

Пресс-служба Национальной полиции в Киеве сообщает о том, что из квартиры киевлянки неизвестны похитили больше одного миллиона долларов, информирует replyua.net.
Адвокат женщины рассказал о том, что денежные средства были в двух коробках, опечатанных сургучной печатью. В одной коробке женщина хранила около трехсот тысяч евро, в другой – 750 тысяч долларов. По словам адвоката потерпевшей, полицейские приходили с обыском, и после тщательного осмотра квартиры установили, что в помещении не было никаких повреждений – преступник не мог проникнуть в квартиру через окно, кроме того, замок в двери также не был поврежден. В правоохранительных органах не исключили, что преступник был знаком с жертвой, и, возможно, даже имел доступ к ключам от квартиры.
В настоящий момент идет следствие, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Впрочем, адвокат не объяснил, почему потерпевшая хранила такую большую сумму у себя дома, и откуда у нее больше миллиона долларов. В полиции возбудили производство по статье 185 части пятой Уголовного кодекса Украины (кража).
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