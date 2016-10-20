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Киевлянин попал под движущийся поезд и остался жив

Киевлянин попал под движущийся поезд и остался жив
Сегодня в Киеве произошел инцидент, который мог закончиться для сорокалетнего мужчины летальным исходом, однако по чистой случайности киевлянин остался жив. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, из-за невнимательности киевлянин попал под поезд – инцидент произошел в Голосеевском районе.

Мужчина решил перейти железную дорогу в запрещенном месте, недалеко от торгового центра на улице Гринченко. Когда на место прибыла «скорая помощь», пострадавший рассказал медикам, что даже не услышал, как к нему приближался состав. По словам мужчины, он переходил железнодорожные пути в наушниках. Поезд на большой скорости задел мужчину и его отбросило в сторону – только по этой причине он выжил, однако без травм не обошлось. Медики диагностировали перелом правового предплечья и госпитализировали пострадавшего.

Отметим, что подобные инциденты происходят на Гринченко уже не первый раз. Многие киевляне переходят здесь железнодорожные пути, чтобы «сэкономить» время. Сейчас пострадавший находится в клинической больнице №117, он получил необходимую медицинскую помощь.

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