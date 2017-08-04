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Несколько пляжей Киева прошли проверку на качество воды

Несколько пляжей Киева прошли проверку на качество воды
В течение нескольких дней купание на всех муниципальных пляжах столицы было запрещено из-за низкого качества воды, однако жителям столицы, изнывающим от жары, специалисты принесли радостную новость.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на коммунальное предприятие Плесо, шесть муниципальных столичных пляжей стали снова пригодными для купания. С сегодняшнего дня купаться разрешено на Пуще-Водице, Предмостной Слободке, Золотом, Молодежном, Детском и Венеции. Кроме того, желтый флаг, вывешенный накануне на пляже Чорторый, также свидетельствует о том, что вода пригодна для купания. В конце июля коммунальное предприятие Плесо объявило непригодными для купания все 11 муниципальных пляжей столицы.

Специалисты тогда заявили, что на пляжах очень грязный песок, кроме того, началось сильное цветение воды, а в водоемах была обнаружена кишечная палочка. Впрочем, многих киевлян такие предупреждения не останавливали – они все равно купались в водоемах из-за аномальной жары, установившейся в городе.
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