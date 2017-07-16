Киевский пляж «Веселка» открыт после масштабного обновления

В столице открылся пляж «Веселка» после масштабной реконструкции. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ABCnews, пляж на Никольской Слободке ремонтировали около трех месяцев.
Теперь посетители пляжа могут найти в зоне отдыха современный туалет, раздевалки, велопарковку, уютные скамейки, новые навесы, а также фонтан с питьевой водой и даже душ. Старый асфальт на пляже также заменили, уложив более удобную для отдыхающих плитку. Кроме того, одну из секций туалета обустроили для людей с ограниченными возможностями, полностью заменили деревянные мостики, были установлены и новые мусорные баки. Были снесены ларьки, где продавали спиртные напитки.
С десяти утра до шести вечера на «Веселке» теперь будет работать спасатель. «Сейчас это первая зона отдыха в Киеве, которая соответствует всем европейским нормам и правилам», заявил глава «Плесо» Олег Юсипенко. «Плесо» осуществлял ремонтные работы на «Веселке». Ремонтники установили баскетбольную площадку, а совсем скоро на пляже появятся скейт-парк и площадка с тренажерами.