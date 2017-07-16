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Киевский пляж «Веселка» открыт после масштабного обновления

Киевский пляж «Веселка» открыт после масштабного обновления
В столице открылся пляж «Веселка» после масштабной реконструкции. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ABCnews, пляж на Никольской Слободке ремонтировали около трех месяцев.

Теперь посетители пляжа могут найти в зоне отдыха современный туалет, раздевалки, велопарковку, уютные скамейки, новые навесы, а также фонтан с питьевой водой и даже душ. Старый асфальт на пляже также заменили, уложив более удобную для отдыхающих плитку. Кроме того, одну из секций туалета обустроили для людей с ограниченными возможностями, полностью заменили деревянные мостики, были установлены и новые мусорные баки. Были снесены ларьки, где продавали спиртные напитки.

С десяти утра до шести вечера на «Веселке» теперь будет работать спасатель. «Сейчас это первая зона отдыха в Киеве, которая соответствует всем европейским нормам и правилам», заявил глава «Плесо» Олег Юсипенко. «Плесо» осуществлял ремонтные работы на «Веселке». Ремонтники установили баскетбольную площадку, а совсем скоро на пляже появятся скейт-парк и площадка с тренажерами.

Киевский пляж «Веселка» открыт после масштабного обновления

Киевский пляж «Веселка» открыт после масштабного обновления

Киевский пляж «Веселка» открыт после масштабного обновления

Киевский пляж «Веселка» открыт после масштабного обновления

Киевский пляж «Веселка» открыт после масштабного обновления

Киевский пляж «Веселка» открыт после масштабного обновления
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