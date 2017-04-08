Проезд в метро Киева сильно подорожает в 2017 году

Дмитрий Пеклун, заместитель директора метрополитена Киева, заявил о том, что в 2017 году стоимость проезда в подземке может увеличиться на 50 процентов, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН. По словам Пеклуна, повышение стоимости проезда будет связано с ростом тарифов на электроэнергию.
«Планируем повышение стоимости проезда, поскольку подорожала электроэнергия. Подорожала в несколько раз, а ведь она является основным ресурсом, который мы используем для перевозки пассажиров», отметил заместитель руководителя. По его словам, если заложить в цену затраты и на развитие киевского метрополитена, то стоимость проезда должна увеличиться больше, чем на 50 процентов.
«Существует несколько способов рассчитать тарифы. Основным является инвестиционная составляющая, в которую мы закладываем и развитие метро, в том числе возведение новых станций, закупку подвижного состава. Теоретически, проезд должен стоить так же, как и в Европе, но мы пока рассматриваем повышение стоимости проезда на 50 процентов», подчеркнул Пеклун.