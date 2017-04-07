У столичному метро до кінця 2017 року може подорожчати проїзд

Представництво комунального представництва «Київський метрополітен» заявило, що в 2017 році вартість проїзду в підземці може збільшитися, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднив заступник очільника столичної підземки Дмитро Пеклун. За словами чиновника, тарифи можуть зрости на 50 %. Пеклун зауважив, що це пов’язано з підвищенням тарифів на електроенергію, яка є основним ресурсом для перевезень. Крім того, керівництво «Київського метрополітену» зазначило, що постійно зростають ціни на комплектуючі та витратні матеріали, підвищується заробітна плата працівників підприємства. Тому, наголосив Пеклун, «Київський метрополітен» не може працювати собі у мінус.
Також представник підприємства зазначив, що в разі формування тарифу на основі інвестиційної складової з урахуванням витрат для будівництва нових станцій та закупівлю рухомого складу, тариф може бути як в європейських країнах. Однак Пеклун зауважив, що підвищення цін не можу бути більше 50 %. Що цікаво, київська підземка дійсно є однією з найдешевших в Європі.