У Києві ліквідовують наслідки зимової погоди

6 лютого у Києві випало до 40 см. снігу. З самого ранку в столиці десятибальні затори. Пішоходи через снігові кучугури ледь добралися на роботу. Ближче вечора розчистили лише великі автошляхи. Біля будинків величезні снігові замети, з посиланням на ТСН повідомляє replyua.net.
Сьогодні зранку в Києві лише подекуди на центральних трасах проїжджала снігоприбиральна техніка. На інших трасах машини буксували в заметах. А на вулиці Чорновола автомобілі стояли в довжелезному заторі. Водії, які добиралися до Києва по Варшаському шосе, рухалися зі швидкістю 6 кілометрів за півтори години. Через погіршення погодних умов поліція закрила рух до Києва для вантажного транспорту. Проте пожежні машини були напоготові у ключових точках, щоб витягати загрузлі машини.
Цього дня машин у столиці було менше, ніж зазвичай. Проте рятувальники просять їздити ще менше. «Рекомендуємо відмовитися від подорожей на далекі відстані. Користуватися громадським транспортом. Дотримуватися правил паркування автомобілів», - сказав прес-офіцер ДСНС у м. Києві Олександр Макушенко. Двірники працюють у повну силу, а от снігоприбиральної техніки мало. Почищені лише центральні вулиці, а от інші – ні. На найближчі дні синоптики прогнозують снігопади та похолодання.