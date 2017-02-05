В київській підземці розповіли, коли зникнуть жетони

Прес-служба столичного метрополітену повідомила, що протягом 2017 року планується вивести з обігу всі жетони, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
На січень 2017 року загальна кількість жетонів, згідно з обліком підприємства, становить трохи більше двох мільйонів. Їх вилучення з обігу припадає на 2017 рік. В попередньому році завдяки поступовим діям «Київського метрополітену» вдалось вилучити 1,8 мільйона жетонів. Точну дату введення проїзних нових зразків, що й прийдуть на заміну жетонам, у представництві «Київського метрополітену» не називають, аргументуючи це тим, що це буде поступовий процес. Чи зміниться сама вартість квитка, теж поки під питанням. Більше інформації з цього приводу буде тоді, коли буде введено в обіг єдиний електронний квиток для всього громадського транспорту Києва.
Варто нагадати, що київська влада раніше зазначала, що собівартість проїзду в київській підземці дорівнює 6 грн за одну поїздку, однак підвищувати тарифи керманичі поки не збираються. Крім того, очільник Києва Віталій Кличко заявляв, що в 2017 році планується почати будівництво метро на Виноградар. За попередніми даними, будівництво почнеться в грудні і обійдеться столичній владі в 5 мільярдів гривень.