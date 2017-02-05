валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

В київській підземці розповіли, коли зникнуть жетони

В київській підземці розповіли, коли зникнуть жетони
Прес-служба столичного метрополітену повідомила, що протягом 2017 року планується вивести з обігу всі жетони, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

На січень 2017 року загальна кількість жетонів, згідно з обліком підприємства, становить трохи більше двох мільйонів. Їх вилучення з обігу припадає на 2017 рік. В попередньому році завдяки поступовим діям «Київського метрополітену» вдалось вилучити 1,8 мільйона жетонів. Точну дату введення проїзних нових зразків, що й прийдуть на заміну жетонам, у представництві «Київського метрополітену» не називають, аргументуючи це тим, що це буде поступовий процес. Чи зміниться сама вартість квитка, теж поки під питанням. Більше інформації з цього приводу буде тоді, коли буде введено в обіг єдиний електронний квиток для всього громадського транспорту Києва.

Варто нагадати, що київська влада раніше зазначала, що собівартість проїзду в київській підземці дорівнює 6 грн за одну поїздку, однак підвищувати тарифи керманичі поки не збираються. Крім того, очільник Києва Віталій Кличко заявляв, що в 2017 році планується почати будівництво метро на Виноградар. За попередніми даними, будівництво почнеться в грудні і обійдеться столичній владі в 5 мільярдів гривень.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Президент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
05 фев 2017
18583

Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что благодаря западным партнерам появилась информация, которую нужно еще тщательно

05 фев 2017
13100

Савченко призналась, что её хотели завербовать в российской тюрьме

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» рассказала о своих президентских амбициях, а также прокомментировала распространённое среди украинцев мнение о том, что она

Последние новости

Савченко заговорила про президентство

В київській підземці розповіли, коли зникнуть жетони

Німецькі соціал-демократи знають, куди діти біженців

Україна не втекла від СРСР, але продовжує бігти – історик

Трамп рассказал об уважении к Владимиру Путину

Аюрведический отдых в Керале — лучшем курорте Индии

В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»

Керівник МЗС України розкритикував Австрію

Трамп відвідає зібрання світових лідерів

Савченко призналась, что её хотели завербовать в российской тюрьме

Пенсионеры из США случайно засняли женщину-призрака

Блогер розповів на кого працюють Парасюк та Семенченко

«Л/ДНР» несут огромные потери из-за «дурных приказов» — волонтёр

Ляшко назвав ім’я нардепа, який вдарив поліцейського на Донбасі

В Італії пропонують створити «оборонний шенген»

Женщины из «ДНР» и «ЛНР» круглосуточно дежурят у своих домов

Сотрудникам компании в Бельгии вместо бейджей вживили чипы под кожу

Ужгород може затопити

Житель Онтарио выиграл в лотерею 12,8 млн канадских долларов

Трамп удивил руководство компании Samsung своим твитом

 Новости за день