Обещанные «доступные билеты» на Евровидение оказались не по карману большинству украинцев

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Ранее организаторы Евровидения в Киеве заявили о том, что скоро в продаже появятся билеты на песенный конкурс, и их смогут приобрести все украинцы, поскольку диапазон цен будет разнообразным, однако на деле оказалось, что приобрести билеты смогут лишь обеспеченные граждане, передает replyua.netсо ссылкой на Громадьске.Минимальная цена билета на Евровидение составит целых сорок евро! Об этом сегодня рассказал Павел Грицак, замруководителя НОТУ по вопросам проведения Евровидения. По его словам, цена на билеты колеблется от 40 до 200 евро, и самые дорогие - это VIP-билеты. Также Грицак подчеркнул, что был проведен открытый тендер, и уже удалось выбрать операторов, которые займутся продажей билетов. «44 миллиона – это минимальный доход, который мы планировали. После тендера мы продолжаем переговоры с победителем, и в настоящий момент мы ждем, что доходы от продажи билетов достигнут большей суммы – порядка 60 миллионов гривен», отметил Грицак.Билеты будут продаваться на девять мероприятий, включая полуфинальные и финальные концерты. По мнению Грицака, это очень «дешевые» билеты по сравнению с теми, что продаются на конкурс в других странах. Решение снизить цены связано с низкой покупательной способностью украинцев.