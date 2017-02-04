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Керівник столичної підземки повідомив вартість будівництва метро на Виноградар

Керівник столичної підземки повідомив вартість будівництва метро на Виноградар
Керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомив, скільки коштуватиме київській владі будівництво метро на Виноградар, інформує replyua.net з посиланням на «Новое время».

Дві станції метро до житлового масиву столиці Виноградар загальною протяжністю близько чотирьох кілометрів обійдуться місту в 5 мільярдів гривень. Представник підземки зауважив, що загалом вартість залежить від різноманітних технічних особливостей, які можуть виявитись під час будівництва станцій. Зокрема мова йде про глибину залягання метрополітену: чим глибше залягання – тим дорожче. Також при будівництві метро мають врахувати такі показники як зручність маршруту: як з технічних показників, так і в питанні зручності для пасажирів підземки. Крім того, наголосив Віктор Багінський, фінанси на подібні проекти виділяються напряму з бюджету міста, бо ці витрати не є закладеними в тариф. Водночас є сподівання на інвестиції від приватних компаній.

Нагадаємо, що раніше мер столиці Віталій Кличко заявляв, що в цьому році планується почати будувати метро на Виноградар. Старт будівництва заплановано на грудень 2017 року.
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