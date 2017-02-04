Керівник столичної підземки повідомив вартість будівництва метро на Виноградар

Керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомив, скільки коштуватиме київській владі будівництво метро на Виноградар, інформує replyua.net з посиланням на «Новое время».
Дві станції метро до житлового масиву столиці Виноградар загальною протяжністю близько чотирьох кілометрів обійдуться місту в 5 мільярдів гривень. Представник підземки зауважив, що загалом вартість залежить від різноманітних технічних особливостей, які можуть виявитись під час будівництва станцій. Зокрема мова йде про глибину залягання метрополітену: чим глибше залягання – тим дорожче. Також при будівництві метро мають врахувати такі показники як зручність маршруту: як з технічних показників, так і в питанні зручності для пасажирів підземки. Крім того, наголосив Віктор Багінський, фінанси на подібні проекти виділяються напряму з бюджету міста, бо ці витрати не є закладеними в тариф. Водночас є сподівання на інвестиції від приватних компаній.
Нагадаємо, що раніше мер столиці Віталій Кличко заявляв, що в цьому році планується почати будувати метро на Виноградар. Старт будівництва заплановано на грудень 2017 року.