Столичне метро вперше за 15 років має прибуток

Як повідомляє офіційна прес-служба Київського метрополітену, за фінансовими результатами 2016 року вперше за останні 15 років відомству вдалось вийти на рівень прибутку, передає replyua.net. Загальна сума доходу склала більше 76 мільйонів гривень.
Якщо ще 2 роки тому сума збитку підприємства сягала 756 мільйонів гривень, то на 2015 рік, як зазначає представництво столичної підземки, вдалось зменшити фінансові втрати до 119 мільйонів гривень, а в наступному 2016 році взагалі вийти на рівень прибутків. Цьому, за словами прес-служби, сприяло впровадження додаткових заходів щодо енергозбереження та робота за новою відкритою системою закупівель.
Разом з цим робляться прогнози, що на 2017 рік комунальному підприємству міста Києва доведеться знову мати від’ємні показники в фінансовій звітності. Це аргументується збільшенням рівня мінімальної заробітної плати, відповідно спричиненої цим додаткової податкової навантаженості та підвищенням вартості електроенергії в три рази. Загальна сума фінансових втрат Київського метрополітену в 2017 році може дорівнювати 1 мільярду гривень. Водночас відомство запевнило, що на даний момент, питання про підвищення тарифів, не піднімалося.