Факельный марш ОУН в честь 108-й годовщины Степана Бандеры
Блогер: Трамп начинает понимать, в какой капкан он попал
Последние санкции, которые президент США Барак Обама ввел против российских дипломатов, не столько подрывают экономику России, сколько ставят Трампа в жесткие рамки в отношении Путина. Об этом на
Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника
Издание «Independent» пишет, что журналист Сенан Мелони, посвятивший 30 лет исследованию причин гибели Титаника, сделал сегодня сенсационное заявление – причиной крушения огромного корабля мог быть
Крымский Бандеровец о новогодней ночи в Новоозерном Сакского района
Крымский Бандеровец в своем блоге пишет о том, как прошло празднование нового года в поселке городского типа Новоозерное в Сакском районе Евпатории. По его словам, то, что произошло, до оккупации
Украина и США начнут выпуск стрелкового оружия согласно образцам Альянса
Госконцерн «Укроборонпром», а точнее госкомпания «Укроборонсервис», которая входит в его состав, начнет масштабный выпуск стрелкового оружия совместными усилиями с предприятием из Штатов Aeroscraft
Пользователи соцсетей возмущены пророссийской ведущей канала СТБ (видео)
Алла Ковальчук, которая ведет на телеканале СТБ программу «Все буде смачно», 2017-й год встретила просмотром выступления главы Кремля Владимира Путина, передает replyua.net. Кроме того, на