Кличко обіцяє побудувати пішохідний міст між парками

Київська влада має на меті побудувати пішохідний міст, який буде сполучати між собою Володимирську гірку та Арку Дружби народів. Про це під час телеефіру на одному з українських каналів заявив мер Києва Віталій Кличко, розповідає прес-центр глави міста, передає replyua.net.
«Наразі ми маємо на меті розпочати будівництво пішохідного мосту, який буде сполучати між собою Арку Дружби народів та Володимирську гірку. Завдяки цьому кияни та гості міста зможуть отримати новий туристичний маршрут для прогулянок», - сказав він. Також Кличко розповів про бажання столичної влади побудувати канатну дорогу. «Вже тривалий час ми ведемо переговори з інвесторами, які зацікавленні у фінансуванні будівництва канатної дороги з лівого до правого берега Дніпра, до Труханова острова. Через деякий час ця канатна дорога буде зав’язуватись на гідропарку», - додав Кличко.
Після цих слів мер Києва зауважив, що розбудова інфраструктури Києва буде приваблювати більшу кількість туристів, яких наразі бракує в місті. Як повідомлялося раніше, у 2012 році столична влада вже обіцяла побудувати пішохідний міст, який би називався «Мостом закоханих», між Володимирською гіркою та Хрещатим парком.