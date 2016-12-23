Киев признан самым опасным в Европе городом

Британская компания Mercer представила ежегодный доклад, согласно которому украинская столица признана самым опасным городом в Европе, передает replyua.net. Отмечается, что причиной такой оценки Киева стал вооруженный конфликт Украины и России, а также постоянно растущее количество краж и акций протеста. Далее за Киевом тройку опаснейших европейских городов заняли столица Сербии Белград и главный город Греции Афины.
Специалисты консалтинговой фирмы Mercer, в процессе составления подобного доклада, сравнивают ежегодный анализ уровня жизни в разных городах мира. В нем принимаются во внимание стабильность в политической сфере, данные об уровне преступности, уровень работы сотрудников правоохранительных органов и множество других показателей. В последний раз, согласно докладу британской корпорации Mercer, Киев находился на одном из самых низких мест среди европейских городов по жизненному уровню.
Ранее стало известно о прорыве Украины в рейтинге военного оснащения страны. Если ранее страна занимала 23-ю строчку, то сейчас поднялась на 15-ю. По мнению экспертов, причиной для этого стала незаконная аннексия Крыма Россией и начатые этой же страной вооруженные действия на Донбассе.