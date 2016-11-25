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Сьогодні до ТРЦ "Гулівер" прийшли озброєні люди

Сьогодні до ТРЦ "Гулівер" прийшли озброєні люди
Сьогодні, 25-го листопада, зранку Генеральна прокуратура спільно з представниками Служби безпеки України проводять слідчі дії в ТРЦ «Гулівер», який знаходиться в центрі Києва, на який було накладено арешт. Як повідомляє replyua.net, свідки з місця подій повідомляють, що озброєні люди в масках блокували входи та виходи у будівлю.

«Люди з автоматами стояли на проходах та не пропускали нікого в обидві сторони», - кажуть очевидці. В той самий час до місця події прибули наряди Національної поліції. Приблизно об 9:30 співробітники Служби безпеки та Генеральної прокуратури зайшли всередину будівлі. За непідтвердженими даними, слідчі дії в «Гулівері» проводяться в рамках справи щодо «Банку Михайлівського».

«Служба безпеки та Генпрокуратура проводять слідчі дії відповідно до судового рішення Шевченківського районного суду», - зазначив спікер Головного управління Національної поліції Києва Тракало Ярослав у коментарі виданню «УП». «До місця події прибув патруль, якому показали відповідні документи, на основі яких проводяться слідчі дії. Далі патрульним там робити не було чого», - сказав він. Я повідомлялося, нещодавно на ТРЦ «Гулівер» було накладено арешт в рамках справи «Банку Михайлівський».
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