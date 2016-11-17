В Киевской области подорожают маршрутки

В пригороде Киева продолжает дорожать проезд в маршрутках, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня. Как стало известно, уже с пятницы, 18 ноября, придется заплатить на одну гривну больше по маршруту Киев-Буча.
О подорожании рассказали жители пригорода, которые ежедневно ездят в Киев. По их словам, такие объявления появились еще несколько дней назад практически во всех микроавтобусах. Пассажиры заметили эти объявления в микроавтобусах, которые отправляют от станций метро Герои Днепра и Святошино. Напомним, что еще несколько дней назад жители пригорода столицы жаловались на то, что подорожал проезд в маршрутках до Ирпеня. Теперь пассажиры платят десять гривен, и считают, что эта сумма очень высокая. Проезд подорожал в маршрутках № 379 и № 392.
В объявлениях, которые были развешаны в микроавтобусах, перевозчики объяснили причину очередного подорожания проезда. По их словам, приходится работать в убыток из-за резкого подорожания топлива, и перевозки уже не окупаются. Напомним, что власти Житомира предупредили о грядущем повышении стоимости проезда в общественном транспорте.
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