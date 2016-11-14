Эксперт: Кличко сдал первый экзамен на твердую пятерку

Вчера и сегодня СМИ «подогревали» киевлян страшилками о том, что Киев может потонуть в снегу, на столичных дорогах образуются многочисленные пробки и множество ДТП. По словам эксперта Николая Волгова, судя по отсутствию транспортного коллапса в городе, в целом Виталий Кличко успешно справился с организацией работы по уборке столицы от снега, чем развеял все опасения.
«Несмотря на неутешительные прогнозы в столице не произошло транспортного коллапса, несмотря на то, что снегопад ни на час не прекращался и шел целую ночь. С утра больше 300 единиц снегоуборочной техники расчищали Киев, но ночью на борьбу со снегом выехало около 400 машин, так как в ночное время намного эффективнее происходит уборка, ведь нет такого количества автомобилистов, спешащих на работу. Можно твердо отметить, что мэр Кличко на твердую пятерку сдал экзамен непогоде в этом году», - заявил Волгов в эфире одного из телеканалов.
В то же время эксперт согласился, что нельзя сказать, что проблем в Киеве вовсе не оказалось, недостатки найти можно, но они незначительные. «В целом спортивный опыт помог Кличку и он подготовился к непогоде «заблоговременно». Результат себя оправдал», – подытожил Николай Волгов.
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