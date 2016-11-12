валюта
СпецтемаСиноптик рассказала, какой будет в Украине эта зима

В Киеве подготовились к мощному снегопаду

В Киеве подготовились к мощному снегопаду
Руководство «Киевавтодора» заявило о том, что снегоуборочная техника полностью подготовлена к ликвидации последствий снегопада, который может начаться уже завтра, передает replyua.net со ссылкой на страницу киевской компании в Фейсбуке.

В сообщении говорится о том, что все предприятия «Киевавтодора» следят за прогнозом синоптиков и знают о том, что завтра на город обрушится мощный циклон – вся техника уже подготовлена, и ее будут эксплуатировать в полном объеме. Также в сообщении указывается, что предприятия готовы приступить к уборке снега в любую минуту. Сейчас на улицах Киева могут работать 380 единиц различной техники, из которой 318 – это снегоуборочная техника.

Если снегопады будут продолжительными, компания может привлечь еще больше 180 единиц техники сторонних компаний, если такая необходимость возникнет. Также в любую минуту могут приступить к работе и тридцать бригад по ручной уборке. Напомним, что Гидрометцентр прогнозирует в воскресенье сильнейшие снегопады в большинстве украинских областей, а также резкое понижение температуры до минусовых отметок.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 ноя 2016
12925

Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Facebook поделился прогнозом в отношении того, кто войдет в администрацию Дональда Трампа, а также рассказал о тайном сообщении, переданным


Свежие новости

Сотни тысяч людей вышли на митинг за отставку президента Южной Кореи

Украина начинает экспортировать муку в США

Флинт: в протрамповской русской среде пошли новые разговоры

Пан Ги Мун понадеялся на «другого» Трампа-президента

На программе Шустера Саакашвили поскандалил с нардепом

Рабинович: а в любви к Путину никто и не замечен

В Киеве подготовились к мощному снегопаду

Массовые митинги против Трампа закончились стрельбой

Какими будут цены на новогодние туры в Украине?

В школах оккупированного Донбасса запретили Украину

Казарин: Поклонская перешла все границы

Савченко рассказала о письме Трампу

Ярослав Грицак об опасности недооценки силы идиотов

Возле берегов Японии сильнейшее землетрясение

В Украине очередное подорожание сахара

Американский профессор выступил с сенсационным предсказанием о Трампе

Юнкер боится разрыва отношений между ЕС и США

Порошенко просит «Ощадбанк» отменить комиссию за коммунальные услуги

Политик: Путину придется подыгрывать Трампу

Наталья Гулевская: Никакой халявы для России уже не будет

 Новости за день