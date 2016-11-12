В Киеве подготовились к мощному снегопаду

Руководство «Киевавтодора» заявило о том, что снегоуборочная техника полностью подготовлена к ликвидации последствий снегопада, который может начаться уже завтра, передает replyua.net со ссылкой на страницу киевской компании в Фейсбуке.
В сообщении говорится о том, что все предприятия «Киевавтодора» следят за прогнозом синоптиков и знают о том, что завтра на город обрушится мощный циклон – вся техника уже подготовлена, и ее будут эксплуатировать в полном объеме. Также в сообщении указывается, что предприятия готовы приступить к уборке снега в любую минуту. Сейчас на улицах Киева могут работать 380 единиц различной техники, из которой 318 – это снегоуборочная техника.
Если снегопады будут продолжительными, компания может привлечь еще больше 180 единиц техники сторонних компаний, если такая необходимость возникнет. Также в любую минуту могут приступить к работе и тридцать бригад по ручной уборке. Напомним, что Гидрометцентр прогнозирует в воскресенье сильнейшие снегопады в большинстве украинских областей, а также резкое понижение температуры до минусовых отметок.
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