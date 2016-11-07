валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

В киевском метро успещно работает полезное нововведение

В киевском метро успещно работает полезное нововведение
Пресс-служба столичного метрополитена сегодня сообщила о нововведении, которое сегодня был внедрено на нескольких станциях киевского метро. По словам представителей ведомства, новшество должно упростить использование этого вида транспорта – об этом передает replyua.net.

Пресс-служба метрополитена Киева сообщает об установке в кассах на нескольких его станциях банковских терминалов, позволяющих купить разовую поездку в метро. Так, оплата одной поездки в столичном метро через банковскую карту с сегодняшнего дня уже возможна при посадке на станциях «Хрещатик», «Майдан Независимости» и «Площадь Льва Толстого». В сообщении также указывается, что сейчас банковские терминалы работают в тестовом режиме и принимают все виды платежных карт. В будущем управление столичного метрополитена планирует расширить количество станций, на которых будет доступна эта возможность, и, в итоге, банковские терминалы появятся в кассе на каждой станции. По словам представителей ведомства, этот сервис будет особенно полезным для гостей столицы, а также жителей Киева, которые пользуются метро не часто и предпочитают безналичный расчет.

Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 ноя 2016
5505

Социсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото необычных конструкций, расположенных в Москве, очень напоминающих характерные атрибуты публичных казней. Фотографии были опубликованы в

07 ноя 2016
5265

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

Журналисты издания «Сумские дебаты» провели расследование, в результате которого удалось установить, что начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и глава


Свежие новости

Захарова продовжує генерувати маразм

В Германии опасаются военной агрессии России и увеличивают вооружения

Двірники із Волгограда не будуть притягатись до відповідальності за наругу над російським прапором

В киевском метро успещно работает полезное нововведение

Шокуюча жорстокість: поблизу Мосула знайшли масове поховання жертв ІД

Блогер розповів як російські пенсіонери розплачуються за «імперську велич»

Зарядка автомобилей Tesla стала платной

Останні технологічні розробки РФ «пішли з молотка» - блогер

Голосование на выборах президента США уже началось - из космоса

18-летнего севастопольца будут судить за пост в социальной сети

Екс-генсек НАТО побоюється, що безумства Росії – надовго

Кремль заперечує причетність до підготовки терактів у Чорногорії

За год уволено около 5600 сотрудников Нацполиции, - Деканоидзе

Реакція соціальних мереж на відставку Саакашвілі

На примере России Создатель демонстрирует отменное чувство юмора, - Кучер

Альфред Кох прокоментував останні перестановки у найближчому оточенні Путіна

Отставка Саакащвили как месть Порошенко – Небоженко

Накануне выборов Клинтон опережает Трампа с большим разрывом - NBC News

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

У Казахстані засудили до 21 року в’язниці олігарха-любителя «русского мира»

 Новости за день