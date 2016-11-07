В киевском метро успещно работает полезное нововведение

Пресс-служба столичного метрополитена сегодня сообщила о нововведении, которое сегодня был внедрено на нескольких станциях киевского метро. По словам представителей ведомства, новшество должно упростить использование этого вида транспорта – об этом передает replyua.net.
Пресс-служба метрополитена Киева сообщает об установке в кассах на нескольких его станциях банковских терминалов, позволяющих купить разовую поездку в метро. Так, оплата одной поездки в столичном метро через банковскую карту с сегодняшнего дня уже возможна при посадке на станциях «Хрещатик», «Майдан Независимости» и «Площадь Льва Толстого». В сообщении также указывается, что сейчас банковские терминалы работают в тестовом режиме и принимают все виды платежных карт. В будущем управление столичного метрополитена планирует расширить количество станций, на которых будет доступна эта возможность, и, в итоге, банковские терминалы появятся в кассе на каждой станции. По словам представителей ведомства, этот сервис будет особенно полезным для гостей столицы, а также жителей Киева, которые пользуются метро не часто и предпочитают безналичный расчет.
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